Steinfurt (ots) - Unbekannte Einbrecher sind in der Zeit von Dienstag (29.01.), 14.00 Uhr, bis Mittwoch, 05.30 Uhr, in eine Firma auf der Straße Junkendiek eingebrochen. Nach dem die Täter ein Fenster eingeschlagen hatten, konnten sie die Firmenhalle betreten. Um weiter ungehindert in der Firma umhergehen zu können, unterbrachen sie die Stromzufuhr zum Gebäude und richteten dadurch erheblichen Sachschaden an. Bis jetzt steht fest, dass die Einbrecher ein Laptop entwendeten. Die Polizei hat die Ermittlungen zu diesem Einbruch aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/ 591 - 4315.