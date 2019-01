Neuenkirchen (ots) - Unbekannte Täter sind in ein Einfamilienhaus auf der Drosselstraße eingebrochen. Der Hauseigentümer hatte das Haus am Montag (28.01.), gegen 12.00 Uhr, verlassen. Am Dienstag, gegen 18.15 Uhr, wurde festgestellt, dass in das Haus eingebrochen worden war. Die Täter hatten sich Zutritt zu den Räumlichkeiten verschafft, in dem sie ein Fenster aufhebelten. In dem Haus durchsuchten sie Schränke und zogen Schubladen auf. Ob die Einbrecher etwas entwendeten, steht zurzeit noch nicht fest. Die Polizei hat die Ermittlungen zu diesem Einbruch aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/ 938 - 4215.