Lienen (ots) - Die Bergung des Sattelzuges ist erfolgt. Die Sperrung der B 475 ist aufgehoben. Bezüglich der Unfallschilderung bitte ich um folgende Korrektur: Der Sattelzug befuhr den Glandorfer Damm in Fahrtrichtung Ladbergen und nicht, wie ursprünglich gemeldet, in Richtung Glandorf. Der PKW ist dem Sattelzug entgegengekommen, er fuhr in Fahrtrichtung Glandorf.

Wiederholung der Meldung vom 30.01.2019, 13:05 Uhr) Lienen, B 475,

Verkehrsunfall -Nachtrag- Bei dem Verkehrsunfall auf dem Glandorfer

Damm sind ein LKW-Fahrer leicht und ein PKW-Fahrer schwer verletzt

worden. Am Mittwochmorgen (30.01.), gegen 07.25 Uhr, befuhr ein

54-jähriger Mann aus Oelde mit einem Sattelzug den Glandorfer Damm (B

475) in Richtung Glandorf. In einer "S-Kurve", hier ist das

Tempolimit auf 50 km/h begrenzt, kam es zur Kollision mit einem

entgegenkommenden PKW eines 51-Jährigen aus Ladbergen. Der 51-Jährige

war in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Er wurde von Rettungskräften der

Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit und anschließend schwer

verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Der

LKW-Fahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der

Sachschaden wird auf insgesamt etwa 60.000 Euro geschätzt. Zur

genauen Unfallursache können derzeit noch keine Angaben gemacht

werden. Die Bergung des von der Fahrbah abgekommenen Sattelzuges

dauert momentan an. Die B 475 ist weiterhin gesperrt.

