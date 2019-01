rheine (ots) - Am Dienstagnachmittag (29. Januar), gegen 14.30 Uhr, ereignete sich im Kreuzungsbereich Kardinal-Galen-Ring/Otto-Bergmeyer-Straße, in Höhe der Post, ein Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Mann überquerte zu Fuß die Fahrbahn und benutzte dabei weder die Ampel noch eine Querungshilfe. Um eine Kollision mit dem Fußgänger zu vermeiden, musste der Fahrer eines roten Ford Transits nach rechts ausweichen, geriet dabei auf den Gehweg und prallte gegen die Umzäunung des Post-Parkplatzes, wo er mit seinem Fahrzeug zum Stillstand kam. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Der junge Mann ging weiter und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Es werden Zeugen gesucht, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem flüchtigen Fußgänger machen können. Hinweise bitte an die Polizei Rheine, Telefon 05971/938-4215.