Emsdetten (ots) - Vermutlich mit einem Kran sind unbekannte Täter zwischen Dienstag und Mittwoch (30.01.) in Emsdetten auf Beutetour gegangen. Auf der Rheiner Straße sind gleich zwei Rüttelplatten geklaut worden. Auf einer Baustelle war die fast 500 Kilogramm schwere Rüttelplatte auf einem gut zwei Meter hohen Baucontainer abgestellt. Die zweite Rüttelplatte stand gut 100 Meter von der Baustelle entfernt in einem Vorgarten. Weder am Baucontainer noch im Vorgarten hat es Spuren gegeben. Der Schaden liegt im fünfstelligen Eurobereich. Die Polizei sucht Zeugen, die im Zeitraum zwischen Dienstag, 16.10 Uhr, bis Mittwoch, 07.30 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte an die Polizei in Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415.