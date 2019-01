Ibbenbüren (ots) - Im Industriegebiet Schierloh hat es in der Nacht zum Mittwoch (30.01.) Einbrüche in drei Firmengebäude gegeben. Die Täter waren zwischen Dienstag, 14.00 Uhr, und Mittwoch, 7.00 Uhr, im Junkendiek und der Sankt-Josef-Straße aktiv. In einem Gebäude haben der oder die Täter die Stromversorgung sämtlicher Räume lahm gelegt. In den beiden anderen Gebäuden ist zum einen die Alarmanlage aus der Wand gerissen bzw. das Stromkabel für einen Bewegungsmelder durchtrennt worden. In allen drei Fällen wurden die kompletten Räumlichkeiten der Firmen durchsucht. Dabei erbeuteten der oder die Täter unter anderem Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.