Horstmar (ots) - Unbekannte Täter haben in der Zeit von Montag (28.01.), 18.30 Uhr, bis Dienstag, 18.30 Uhr, versucht, in eine Apotheke auf der Königstraße einzubrechen. Beim Abschließen der Apotheke wurden frische Hebelspuren entdeckt, die am Vortag noch nicht vorhanden waren. Den Einbrechern ist es offensichtlich nicht gelungen, die Tür zu öffnen. Die Polizei hat die Ermittlungen zu diesem Einbruchsversuch aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Steinfurt, Telefon 02551/ 15 - 4115.