Jugendliche verunfallen mit einem entwendeten PKW

Hörstel und Tecklenburg (ots) - Am Sonntag, den 31.03.2019, gegen 07:35 Uhr zeigt ein Fahrzeughalter den Diebstahl seines PKW an. Das Fahrzeug wurde in der Nacht zu Sonntag von der Ludgeristraße in Hörstel entwendet. Während der Anzeigenaufnahme meldet ein Fahrradfahrer, dass er von dem Fahrer des gestohlenen PKW in Lengerich auf der Schulstraße von der Fahrbahn abgedrängt aber zum Glück nicht verletzt wurde. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte durch Polizeibeamte das Fahrzeug auf dem Kreisverkehr Bocketaler Straße/Tecklenburger Damm verunfallt festgestellt werden. Drei Jugendliche im Alter von 15 Jahren aus Hörstel flohen auf eine angrenzende Freifläche und konnten dort von den nacheilenden Beamten festgenommen werden. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden. Der Fahrer des PKW stand zudem noch unter Alkoholeinwirkung. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Von Anonymous User