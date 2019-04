Ochtrup, Verkehrsunfall mit Trunkenheit

Ochtrup (ots) - Ein 26jähiger Mann aus Ochtrup fuhr mit seinem Fahrrad am Samstagmorgen (30.03.), gegen 05.35 Uhr, auf der Weilautstraße. Auf dem Gepäckträger des Rades saß eine zweite Person. In Höhe der Hausnummer 2 verlor diese Person das Gleichgewicht und stürzte vom Rad. Die Besatzung eines hinzugerufenen Rettungswagens stellte keinerlei Verletzungen fest, brachte die Person aber vorsorglich aufgrund starken Alkoholkonsums in ein Krankenhaus. Bei der Unfallaufnahme stellten Polizeibeamte fest, dass auch der 26jährige Radfahrer deutlich alkoholisiert war. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholvortest ergab nahezu 1,8 Promille. Der Führerschein des Ochtrupers wurde sichergestellt und die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Die Beamten eröffneten ein Strafverfahren gegen den Radfahrer.

