Ibbenbüren, Verkehrsunfall mit Trunkenheit

Ibbenbüren (ots) - Ein 47jähriger Mann aus Ibbenbüren fuhr am Sonntag (31.03.), gegen 09.30 Uhr, auf der Oststraße mit seinem Pkw, Renault Megane, auf einen vor ihm bremsenden Pkw, Opel Vectra, auf. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein Alkoholvortest ergab nahezu 1,6 Promille. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an. Bei der weiteren Überprüfung der Personalien stellten die Polizeibeamten fest, dass der 47jährige Mann keinen gültigen Führerschein besaß. Es wurde ein Strafverfahren eröffnet.

