Kreis Steinfurt, Trunkenheitsdelikte

Zeit: Samstag, den 30.03.2019, 21.30 Uhr Ort: Rheine Innenstadt,

Alter Lingener Damm Sachverhalt: Ein Zeuge beobachtet einen Mann, der

offensichtlich alkoholisiert in einen Pkw stieg und damit davon fuhr.

Der Zeuge merkte sich das Kennzeichen und rief die Polizei an. Der

59jährige Mann aus Rheine konnte in einer nahegelegenen Gaststätte

angetroffen werden. Ein Vortest ergab nahezu 1,5 Promille. Die

Polizei ordnete eine Blutprobe an und stellte den Führerschein

sicher. Ein Strafverfahren wurde eröffnet.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell