Rheine, Brand in einer Wohnung -Nachtrag

Wiederholung der Meldung vom 01.04.2019 - 19:28 Rheine, Brand in

einer Wohnung Am Montag (01.04.), gegen 16:15 Uhr, sind die Feuerwehr

und die Polizei zu einem Brand in der Wibbeltstraße entsandt worden.

Bei dem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus wurde eine Person

tödlich verletzt. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden. Die

Brandstelle wurde beschlagnahmt. Die polizeilichen Ermittlungen zur

Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell