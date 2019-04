Recke, Verkehrsunfallflucht

Recke (ots) - Am Montag (01.04.2019) wurde auf dem Parkstreifen der Hopstener Straße, in Höhe Haus Nr. 8 (gegenüber Netto-Markt), ein geparkter, weißer Kia Picanto erheblich im Bereich der Fahrerseite beschädigt. Der Pkw wurde dort gegen 18.55 Uhr geparkt. Als der Fahrer um 21.30 Uhr zu seinem Fahrzeug kam, stellte er die Beschädigungen fest. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Schaden auf etwa 3.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/ 591 - 4315.

Von Anonymous User