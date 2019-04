Greven, Einbruch/Freibad

Greven (ots) - Auf dem Gelände des Freibades haben sich am vergangenen Wochenende, zwischen Freitagmittag, 12.00 Uhr und Montagmorgen (01.04.2019), 07.00 Uhr, ungebetene Gäste aufgehalten. Der oder die Täter überkletterten den etwa zwei Meter hohen Stabmattenzaun und gingen auf dem Gelände dann zu dem Kiosk. Hier schoben die Einbrecher zwei Fensterrollos nach oben, die dabei beschädigt wurden. Danach drückten sie ein Schiebefenster auf. Das Fenster sprang aus der Verankerung, wobei das Fensterglas zerbrach. Schließlich gelangten die Unbekannten in das Gebäude. Was sie daraus gestohlen haben, konnte noch nicht gesagt werden. Die Schadenshöhe am Gebäude beträgt etwa 1.000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02571/928-4455.

Von Anonymous User