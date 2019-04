Mettingen, Brand eines Gebäudes

Mettingen (ots) - In einem Wohn- und Geschäftshaus an der Burgstraße hat es in der Nacht zum Mittwoch (03.04.2019) gebrannt. Das Feuer wurde den Einsatzkräften gegen 23.50 Uhr gemeldet. Die Feuerwehr und die Polizei waren einige Zeit vor Ort im Einsatz. Der Feuerwehr gelang es, den Brand zu löschen. Die Brandstelle wurde gegen 02.40 Uhr von der Polizei beschlagnahmt. Erste Recherchen ergaben, dass der Brand offenbar in der Küche der Lokalität entstanden ist. Das Feuer breitete sich dann schnell in den oberen Bereich des Gebäudes aus, offensichtlich über die Lüftungsanlage. Dort entzündete sich Dachstuhl des Hauses. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Der Sachschaden an dem Gebäude ist erheblich und wird im sechsstelligen Eurobereich liegen.

Von Anonymous User