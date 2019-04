Neuenkirchen, Einbruch gemeldet

Neuenkirchen (ots) - Nach einem Einbruch an der Hauptstraße hat die Polizei die Spuren am Tatort gesichert und die Ermittlungen zu den bisher unbekannten Tätern aufgenommen. In der Zeit zwischen Montagabend, 20.45 Uhr und Dienstagmorgen (02.04.2019), 08.00 Uhr, haben sich die Unbekannten zu einem mehrstöckigen Wohn- und Geschäftshaus in der Nähe der Gartenstiege begeben. Zunächst wollten sie eine Zugangstür aufbrechen, scheiterten aber daran. Schließlich brachen sie im Parterre ein Fenster auf und stiegen in die Wohnräume ein. Hier suchten sie in verschiedenen Schränken und Behältnissen nach Wertgegenständen. Was sie dabei erbeutet haben, steht noch nicht fest. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05971/938-4215.

