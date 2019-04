Greven, Brand am Hallenbad -Nachtrag- Zeugen gesucht

Wiederholung der Meldung vom 04.04.2019, 15:40 Uhr Greven, Feuer

gemeldet Ein junger Mann aus Greven hat am späten Mittwochabend

(03.04.2019), gegen 23.30 Uhr, am Hallenbad ein Feuer bemerkt. Sofort

benachrichtigte er die Einsatzkräfte und begab sich zum Brandort, um

genauer nachzusehen. Dabei kamen ihm auf der Emsbrücke vier

Jugendliche/junge Männer im Alter zwischen 16 und 21 Jahren

entgegengekommen, die in Richtung Bahnhof liefen. Ihren Äußerungen

war zu entnehmen, dass auch sie auf das Feuer aufmerksam geworden

waren. Die vier dunkel gekleideten Personen werden daher als mögliche

Zeugen gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Wie

sich herausstellte, brannte am Hallenbad ein Holz-Gerätehaus, in dem

sich verschiedene Arbeitsgeräte für die Sportanlage befanden. Das

Gebäude brannte vollkommen aus. Zudem wurden am Hallenbad eine

Fensterscheibe und die Wasserrutsche beschädigt. Der Schaden liegt

nach ersten vorsichtigen Schätzungen bei etwa 20.000 Euro. Am

Donnerstagmorgen (04.04.2019) wurde die Polizei zudem über ein

zweites Feuer in der Innenstadt informiert. Im Bereich

Teichstraße/Wöstenstraße glimmte es am frühen Morgen, gegen 06.30

Uhr, noch in einem Müllbehältnis, das sich in einem Sanitärcontainer

befand. Hier entstand ein Sachschaden, der auf etwa 1.500 Euro

geschätzt wird. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den

Brandursachen, zu denen bisher noch keine Angaben gemacht werden

können, aufgenommen. Hinweise bitte unter Telefon 02571/928-4455.

