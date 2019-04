Ibbenbüren, Verkehrsunfallflucht

Ibbenbüren (ots) - Am Dienstag (02.04.2019), gegen 15.00 Uhr, ereignete sich an der Einmündung Tecklenburger Damm/ Münsterstraße ein Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Pkw bog vom Tecklenburger Damm kommend nach rechts in die Münsterstraße ab. Hierbei touchiert der Wagen das Fahrrad eines 15-jährigen Mädchens, dass die Münsterstraße an der Fußgänger-/Radwegüberquerung in Richtung Werthmühlenstraße überqueren wollte. Das Mädchen blieb unverletzt, da es nicht stürzte. Am Fahrrad wurde das Vorderrad beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro. Der Pkw fuhr weiter in Richtung Innenstadt. Eine Fahrzeugbeschreibung liegt nicht vor. Es werden Zeugen gesucht, die den Unfall beobachtet haben und nähere Angaben zu dem Flüchtigen machen können. Hinweise bitte unter Telefon 05451/591-4315.

Von Anonymous User