Lienen-Holperdorp, Zweiradkontrolle

Lienen (ots) - Die Polizei hat am Samstag (06.04), in der Zeit zwischen 10.00 Uhr und 18.30 Uhr, im Bereich Holperdorp Zweiradkontrollen durchgeführt. Neben der gefahrenen Geschwindigkeit haben die Beamten dabei auch den ordnungsmäßen Zustand der Motorräder überprüft. An sieben Motorrädern wurden technische Mängel festgestellt. In vier Fällen führten diese zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. Fünf Motorradfahrern wurde die Weiterfahrt untersagt. Außerdem waren acht Verwarngelder und eine Anzeige wegen zu schnellen Fahrens fällig. Ein 21-jähriger Motorradfahrer aus Georgsmarienhütte überholte in einer 50er-Zone zwei Motorräder und wurde dabei mit 97 km/h gemessen. Er muss mit einem Bußgeld von rund 200 Euro und einem Fahrverbot von einem Monat rechnen.

Von Anonymous User