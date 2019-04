Ochtrup, Schlüsselbund -Bild

Ochtrup (ots) - Der abgebildete Schlüsselbund ist in einer Wohnung aufgefunden und bei der Polizei abgegeben worden. Es gibt Hinweise, dass die Schlüssel bei einem Diebstahl aus einem PKW, einer Wohnung oder einer Garage entwendet worden sind. Die Ermittler fragen daher: Wem gehören die Schlüssel? Wer kennt jemanden, dem die Schlüssen entwendet wurden? Hinweise bitte an die Polizei in Ochtrup, Telefon 02553/9356-4155.

