Horstmar, Wohnungseinbruchsdiebstahl

Horstmar (ots) - Unbekannte Täter haben versucht, in ein freistehendes Einfamilienhaus auf der Eggenroder Straße einzubrechen. Den Spuren nach sind die Einbrecher über den Garten an eine rückwärtige Tür herangetreten. Die Täter versuchten, diese Tür aufzuhebeln. Durch diesen Aufbruchsversuch platzte die Scheibe der Tür mit einem lauten Knall. Dadurch wurden die Hausbewohner, die im Wohnzimmer saßen, auf diesen Einbruchsversuch aufmerksam. Die Täter flüchteten über den Garten. Die Polizei hat die Ermittlungen zu diesem Einbruchsversuch aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die am Samstag (06.04.), um 21.15 Uhr, verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte an die Polizei in Steinfurt, Telefon 02551/ 15 - 4115.

Von Anonymous User