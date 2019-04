Emsdetten, Einbruch in Wohnhaus

Emsdetten (ots) - Am Samstag (06.04.) gelangten unbekannte Täter zwischen 17.45 und 22.00 Uhr auf das Grundstück eines Wohnhauses, auf der Ecke Westring/Adlerstraße. Mit einem Hebelwerkzeug brach der Täter das Küchenfenster auf und gelangte so in das Haus. Dies durchsuchte er nach Wertgegenständen und versuchte vergeblich sich Zugang zum verschlossenen Schlafzimmer zu verschaffen. Personen, denen zur Tatzeit im Bereich Westring/Adlerstraße etwas aufgefallen ist, werden gebeten sich mit der Polizei in Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415, in Verbindung zu setzen.

