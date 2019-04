Hörstel (ots) - Unbekannte Täter sind am Wochenende in eine Wohnung in der Laugestraße eingebrochen. Sie hebelten zwischen Samstag (06.04.), 20.15 Uhr, und Sonntag, 13.00 Uhr, die Wohnungstür auf und entwendeten ein Mobiltelefon und eine externe Festplatte. Zeugen werden gebeten, sich zu melden. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

