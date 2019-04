Rheine, Verkehrsunfallflucht

Rheine (ots) - Am Freitagnachmittag (05.04.2019) ist auf dem Parkplatz an der Forckenbeckstraße, ungefähr gegenüber Amtsgericht, ein schwarzer VW Beetle angefahren worden. Der VW war dort in der Zeit zwischen 16.40 Uhr und 17.00 Uhr geparkt. Der Sachschaden, hinten links am Fahrzeug, beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Der Verursacher ist flüchtig. Es werden Zeugen gesucht. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

