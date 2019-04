Ibbenbüren, Verkehrsunfall

Ibbenbüren (ots) - Am Montagmittag (08.04.) hat sich auf der Oststraße, an der Verkehrsinsel Höhe Uphof, ein Verkehrsunfall ereignet. Gegen 13.00 Uhr war es dort zu einem Kontakt zwischen einem roten VW Polo und einem 11 bis 12 Jahre alten Mädchen gekommen. Das Mädchen war mit einem weißen T-Shirt bekleidet. Den Schilderungen zufolge, wurde das Kind dabei leicht verletzt. Es zog sich Schürfwunden an beiden Händen und am Knie zu. Das Kind verließ den Unfallort, ohne seine Personalien anzugeben. Weder Unfallzeugen, noch der Autofahrer können nähere Angaben zu dem Kind machen. Die Eltern des Kindes werden gebeten, sich bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315, zu melden.

