Tecklenburg, versuchter Einbruch

Tecklenburg (ots) - Nach einem versuchten Einbruch in ein Wohnhaus an der Straße Wallen-Lienen hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die im Tatzeitraum, zwischen Samstagabend, 19.45 Uhr und Sonntagabend (07.04.2019), 20.00 Uhr, im Bereich Wallen-Lienen verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Der oder die Täter wollten an dem Gebäude eine Tür zum Wintergarten aufbrechen. Dies gelang ihnen nicht. Der Sachschaden ist mit etwa 1.000 Euro nicht unerheblich. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05481/9337-4515.

Von Anonymous User