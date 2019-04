Ibbenbüren, Sachbeschädigungen/Brände gemeldet

Ibbenbüren (ots) - Auf dem Gelände der Realschule an der Schulstraße hat es in den vergangenen Tagen zweimal gebrannt. Zudem kam es dort zu Farbschmierereien. Unbekannte Täter zündeten in der Zeit zwischen Freitagabend, 18.30 Uhr und Montagmorgen, 06.45 Uhr, den Inhalt eines Papiercontainers an. Zudem befanden sich an der Judosporthalle, an einer Holzwand der Außentoiletten, Brandbeschädigungen. Zwei Eingangstüren sowie ein Glaskasten waren mit Schriftzügen beschmiert worden. Der Schaden liegt hier im vierstelligen Eurobereich. In der Nacht zum Dienstag (09.04.2019) hat es auf dem Areal erneut gebrannt. In der Zeit zwischen Montagabend, 18.15 Uhr und Dienstagmorgen (09.04.2019), 06.30 Uhr, hatten Unbekannte den Inhalt eines Restmüllbehälters angezündet. Das Behältnis stand mittig auf dem Schulhof, wo es komplett ausbrannte. Zudem wurde eine Klinkerwand mit Stiften beschmiert.

Von Anonymous User