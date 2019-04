Tecklenburg-Leeden, Sachbeschädigung

Tecklenburg (ots) - Am Sonntag (07.04.2019) meldete ein Bewohner der Lotter Straße in Leeden eine Sachbeschädigung an seinem Wohnhaus. An einem Fenster hatte er gegen 11.00 Uhr zwei kreisrunde Löcher festgestellt. Offenbar waren die Löcher durch ein Geschoss aus einer bisher unbekannten Waffe entstanden. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten an der Scheibe und am Rahmen jeweils ein rundes Loch fest. Der Sachschaden an dem Fenster beträgt einige Hundert Euro. Die Beamten bitten um Hinweise unter Telefon 05481/9337-4515. Es konnte mitgeteilt werden, dass am Samstagabend, gegen 23.10 Uhr, noch alles in Ordnung war.

