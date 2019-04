Rheine, Raub

Rheine (ots) - Am Dienstag (09.04.2019) ist bei der Polizei ein Raub angezeigt worden, der sich den Morgenstunden im Bereich der Emsstraße, nahe der Ems, ereignet hat. Den Schilderungen zufolge suchte ein Jugendlicher gegen 07.45 Uhr eine Möglichkeit, sein Notdurft zu verrichten. Er befand sich etwa in Höhe der Bültstiege, von wo er sich in Richtung Ems zu einem Gebüsch begab. Dort war er gerade eingetroffen, als er plötzlich ein Schlag verspürte. Er sah sich einem unbekannten Mann gegenüber, der unmittelbar in die Jackentaschen des Jugendlichen griff und daraus Bargeld entwendete. Der Unbekannte war älter als 18 Jahre, etwa 180 cm groß, hatte eine dunkle Haut und einen schwarzen Vollbart. Er trug eine dunkelgrüne Jacke und eine dunkle Hose. Auf dem Kopf trug ein schwarzes Cappy, darüber die Kapuze der Jacke. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Unbekannten oder zu dem Raub unter Telefon 05971/938-4215.

