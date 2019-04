Lienen, Brand am Mittwochmittag

Lienen (ots) - Nach dem Brand in einem Einfamilienhaus an der Weidenstraße hat die Polizei am Donnerstagvormittag Untersuchungen an der Brandstelle durchgeführt. Diese bestätigten die bereits die zu Beginn der Recherchen aufgekommenen Anzeichen darauf, dass es sich bei der Brandursache um einen technischen Defekt handelt, und zwar in der Elektrik. Der Sachschaden wird von den Brandermittlern der Polizei auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Der Polizei war am Mittwochmittag (10.04.2019), gegen 13.00 Uhr, der Dachstuhlbrand in dem Einfamilienhaus gemeldet worden. Den Einsatzkräften der Feuerwehr gelang es, den Brand zu löschen.

Von Anonymous User