Ibbenbüren, Feuer gemeldet

Ibbenbüren (ots) - Aus bisher unbekannten Gründen hat es am Mittwochnachmittag (10.04.2019) in einem Geräteschuppen an der Artlandstraße gebrannt. Das Feuer in dem Schuppen, der sich neben einem Mehrfamilienhaus befindet, wurde der Polizei gegen 16.30 Uhr gemeldet. Es handelt sich um einen abschließbaren Unterstand, in dem verschiedene Gegenstände, unter anderem Müllbehältnisse und Fahrräder gelagert wurden. An dem Unterstand entstand kein größerer Schaden. Die Sachschäden an den dort gelagerten Gegenständen sind gering und werden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Von Anonymous User