Steinfurt-Bu., Verkehrsunfallflucht, Radfahrerin prallt gegen PKW

Steinfurt (ots) - Am vergangenen Montag (08.04.2019), gegen 15.15 Uhr, ereignete sich an der Einmündung Schüttenwall/ Verbindungsweg zur Straße "Türkei" ein Verkehrsunfall. Eine junge Fahrradfahrerin kollidierte an der Einmündung mit einem weißen Ford Focus. Die etwa 15 Jahre alte Jugendliche stürzte, blieb den Schilderungen zufolge, jedoch unverletzt. Anschließend richtete die Jugendliche den Lenker ihres Rades und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne ihre Personalien anzugeben. An dem weißen Ford entstand ein Sachschaden von etwa 700 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu der flüchtigen Radfahrerin machen können. Hinweise bitte an die Polizei in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

Von Anonymous User