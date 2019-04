Emsdetten, Diebstahl von Fahrzeugteilen

Emsdetten (ots) - In der Zeit zwischen Mittwochabend (10.04.2019), 18.30 Uhr und Donnerstagmorgen (11.04.2019), 07.30 Uhr, haben sich auf einem Emsdettener Firmengelände Diebe aufgehalten. Die Täter verschafften sich über ein benachbartes Grundstück Zugang zum betroffenen Areal an der Kreuzung Robert-Bosch-Straße/Hollefeldstraße. Dabei öffneten sie gewaltsam den Metallzaun. Auf dem Gelände gingen sie anschließend zu den dort abgestellten Autos und schlugen an insgesamt sechs BMW-Fahrzeugen jeweils eine Seitenscheibe ein. Im Fahrzeuginnern bauten sie die Lenkräder sowie Infotainment-Geräte aus. Der Gesamtschaden liegt im fünfstelligen Eurobereich. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02572/9306-4415.

Von Anonymous User