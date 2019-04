Greven, Verkehrsunfall, Fußgänger schwer verletzt

Greven (ots) - Am Freitagvormittag (12.04.), gegen 11.20 Uhr, hat sich auf dem Aldi-Parkplatz an der Kardinal-von-Galen-Straße ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein 65-jähriger Fußgänger schwer verletzt wurde. Den Schilderungen zufolge, hatte der Fußgänger unvermittelt seine Laufrichtung gewechselt, wodurch sein Bein vom Hinterrad eines vorbeifahrenden Autos einer 81-Jährigen erfasst und überrollt wurde. Der Fußgänger wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Sachschaden entstand nicht.

