Altenberge, Verkehrsunfall

Altenberge (ots) - Auf der Landstraße 874, in Höhe der Anschlussstelle zur B 54, hat sich am Freitagmorgen (12.04.2019) ein Verkehrsunfall ereignet. Ein 28 Jahre alter Autofahrer fuhr gegen 05.50 Uhr, auf vorfahrtberechtigten L 874 in Fahrtrichtung Havixbeck. In Höhe der Anschlussstelle zur B 54 (Altenberge-Ost) missachtete ein 19-Jähriger die Vorfahrt des 28-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 28-Jährige wurde leicht und der 19-Jährige schwer verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Von Anonymous User