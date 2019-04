Pressebericht der KPB Steinfurt für Sonntag, 14.04.2019

Steinfurt (ots) - Nötigung im Straßenverkehr Rheine, Münsterstraße / Kardinal-Galen-Ring Samstag, 13.04.2019, 14:50 Uhr Am Samstagnachmittag befuhr eine Kolonne von Pkw die Salzbergener Straße in Fahrtrichtung Kardinal-Galen-Ring. Die Insassen der Fahrzeuge schwenkten Fahnen aus den Fahrzeugfenstern. Die Fahrer der Fahrzeuge fuhren laut hupend und mit Warnblinklicht zur Kreuzung Kardinal-Galen-Ring / Münsterstraße. Hier stoppte die Kolonne und blockierten, trotz Grünlicht, die Kreuzung. Einige der Fahrzeuginsassen stiegen aus den Fahrzeugen aus und tanzten um sie herum. Der Fahrzeugverkehr kam während dieser Zeit zum Erliegen. Nach Angaben von Zeugen dauerte die Blockade mindestens zwei Grünphasen. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Nötigung im Straßenverkehr aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall machen kann, wird gebeten sich an die Polizeiwache in Rheine unter 05971-9380 zu wenden.

Von Anonymous User