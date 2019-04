Ladbergen, Transporter gestohlen

Ladbergen (ots) - Am Ruthemeiers Esch ist am Sonntagabend oder in der Nacht zum Montag (15.04.2019) ein Mercedes-Sprinter entwendet worden. Der weiße Transporter, mit der schwarzen Aufschrift des geschädigten Unternehmens, war am Sonntagnachmittag, gegen 17.30 Uhr, am Fahrbahnrand abgestellt worden. Am frühen Montagmorgen, um 05.30 Uhr, war der Wagen, Kennzeichen ST - MP 850, spurlos verschwunden. Der Wert des Transporters wird mit 23.000 Euro angegeben. Hinweise zu dem Diebstahl oder zum jetzigen Standort des Sprinters bitte unter Telefon 05481/9337-4515.

Von Anonymous User