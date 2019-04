Lotte, Einbruch gemeldet

Lotte (ots) - In ein Wohnhaus an der Straße "Widum" ist am Samstagvormittag (13.04.2019) eingebrochen worden. Die Polizei hat die Spuren am Tatort gesichert und die Ermittlungen zu den unbekannten Tätern aufgenommen. In der Zeit zwischen 09.30 Uhr und 11.50 Uhr waren der oder die Täter über eine Nebeneingangstür in das Gebäude gelangt. An der Zugangstür waren deutliche Spuren zu erkennen. Der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Bei der Suche nach Diebesgut fanden die Täter an zwei verschiedenen Stellen Bargeld, das sie entwendeten. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05451/591-4315.

