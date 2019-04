Neuenkirchen, Verkehrsunfall am Freitagmittag

Neuenkirchen (ots) - Auf der Straße "Zum Thie" hat sich am Freitagmittag (12.04.2019) ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein Kind schwer verletzt wurde. Den Schilderungen zufolge wollte der 11-jährige Junge gegen 13.00 Uhr mit seinem Fahrrad von einem Parkplatz kommend die Straße überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem PKW einer 68-jährigen Frau aus Emsdetten. Der 11-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am PKW entstand ein geringer Sachschaden.