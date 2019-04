Rheine, Verkehrsunfallflucht

Rheine (ots) - Die Polizei ermittelt nach einem Verkehrsunfall, der sich in der Zeit Freitag (12.04.), 04.55 Uhr und Samstag, 17.30 Uhr, auf der Krumme Straße, Höhe Haus Nummer 36, ereignet hat. Den Spuren zufolge, dürfte ein bislang unbekannter Fahrradfahrer einen parkenden grauen VW Golf angefahren haben. Der Sachschaden an der Fahrertür beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder die nähere Angaben zum Flüchtigen machen können. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971 / 938-4215.

