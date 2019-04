Steinfurt/Nordwalde, Autofahrer aufgefallen

Steinfurt/Nordwalde (ots) - Auf dem Europaring in Steinfurt ist in der Nacht zum Montag (15.04.2019), gegen 01.40 Uhr, ein Autofahrer aufgefallen, der mit seinem PKW mit hoher Geschwindigkeit unterwegs war. Der Fahrer setzt seine Fahrt über die Tecklenburger Straße in Richtung Ostendorf fort. Wiederholt ignorierte er die Anhaltezeichen der Polizeistreife und fuhr weiter. Im Weiteren fuhr er mehrfach mitten auf der Straße, überholte ein anderes Auto und schaltete am Auto das Licht ein und aus. Schließlich überquerte er zügig die Kreuzung Emsdettener Straße. Die Polizei brach eine weitere Nachfahrt ab, da es in den kurvigen Bereich in Richtung Scheddebrock ging. Auf der Strecke stellten die Beamten wenig später den Wagen fest, der in einer Kurve geradeaus auf ein Feld gefahren war. Der 25-jährige Fahrer, der unverletzt geblieben war, konnte im Weiteren ermittelt werden. Er ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Von Anonymous User