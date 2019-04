Lengerich, Sachbeschädigungen an Kindergärten

Lengerich (ots) - An den beiden Kindergärten an der Eichendorffstraße und an der Hölderlinstraße haben sich am vergangenen Wochenende Unbekannte aufgehalten und Fenster sowie eine Mülltonne mit gelber Farbe beschmiert. Die Farbschmierereien sind am Montagmorgen (15.04.), gegen 07.30 Uhr, festgestellt worden. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Es werden Zeugen gesucht, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte unter Telefon 05481/9337-4515.

