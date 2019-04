Ibbenbüren, 2. Nachtrag: Verkehrsunfall Alpenstraße

Ibbenbüren (ots) - 2. Nachtrag: Ein 51-jähriger Autofahrer aus Tecklenburg fuhr um 08.53 Uhr auf der Alpenstraße in Richtung Osnabrücker Straße. Ein 56 Jahre alter PKW-Fahrer aus Mettingen war in der Gegenrichtung unterwegs. Zeitgleich bog ein 80-jähriger Mann aus Ibbenbüren mit seinem Fahrzeug von der untergeordneten Habichtshöhe auf die Alpenstraße ab. Der 51-Jährige wich daraufhin auf die Gegenfahrbahn aus, um einen Zusammenstoß mit dem Wagen des 80-Jährigen zu verhindern. Dabei kam es zum Frontalzusammenstoß mit dem Wagen des Mettingers. Beide Fahrer wurden mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstanden Totalschäden, die auf insgesamt 25.000 Euro geschätzt werden. Der 80-Jährige blieb unverletzt. Sein Fahrzeug wurde nicht beschädigt.

Von Anonymous User