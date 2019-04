Lengerich, dreiste Diebe

Lengerich (ots) - Zwei unbekannte, zwischen 16 bis 18 Jahre alte, männliche Personen haben am Dienstagmittag (16.04.2019), um 12.50 Uhr, einen Handyshop in der "Altstadt" betreten. Unmittelbar gingen sie, an einer vor dem Thekenbereich wartende Zeugin vorbei, zu den ausgestellten Mobiltelefonen. Dort rissen sie gewaltsam zwei iPhones aus den Halterungen und flüchteten sofort. Dabei rempelten sie in dem Geschäft die Zeugin an, die einen Schock erlitt. Die beiden Diebe hatten einen dunklen Teint. Einer trug eine schwarze Windbreaker-Jacke und der andere eine grüne Jacke. Beide trugen schwarze Cappys. Die Unbekannten rannten aus dem Geschäft in Richtung Feuerwehrhaus davon. Die Polizei bittet um Hinweise, insbesondere zu den beiden Tätern, unter Telefon 05481/9337-4515.

