Emsdetten, Verkehrsunfallflucht

Emsdetten (ots) - Auf einem Parkplatz am Brandskamp, Höhe Haus Nummer 9, ist ein schwarzer BMW Kombi angefahren worden. Der BMW war dort von Freitagmittag (12.04.), 14.00 Uhr bis Samstag, 07.00 Uhr, geparkt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Den Unfallspuren zufolge, könnte der Fahrer eines zuvor neben dem BMW stehenden silbernen Pkw Renault den Unfall verursacht haben. Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder die nähere Angaben zum Flüchtigen machen können. Hinweise bitte an die Polizei in Emsdetten, Telefon 02572 / 9306-4415.

Von Anonymous User