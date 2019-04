Ibbenbüren, Hausfriedensbruch/Diebstahl

Ibbenbüren (ots) - Auf mehreren Grundstücken an der Straße "Am Forsthaus" haben sich am Mittwochmorgen (17.04.2019) ungebetene Gäste aufgehalten. In der Zeit zwischen 07.50 Uhr und 08.10 Uhr öffneten die Unbekannten mehrere Gartentore und begaben sich dann auf die Grundstücke. Von diesen entwendeten sie verschiedene Gegenstände, unter anderem Gartenliegen, Deko-Kissen und einen Aschenbecher. Teile des Diebsgutes wurden später in der Aa und auf dem Weg daneben aufgefunden. In einem Fall war ein Pärchen während er Tat gesehen werden. Der Mann war etwa 20 Jahre alt, trug einen grauen Kapuzenpullover. Die Frau war gleich alt, grell geschminkt und trug eine Leggins. Hinweise bitte unter Telefon 05451/591-4315.

Von Anonymous User