Rheine, Verkehrsdelikt

Rheine (ots) - Die Polizei hat gegen unbekannte Personen Verfahren wegen gefährlicher Eingriffe in den Straßenverkehr eingeleitet. An zwei aufeinander folgenden Tagen sind auf der Dreikönigstraße Gullydeckel ausgehoben worden. Ein Zeuge hatte am Mittwochmorgen (15.04.2019), gegen 07.45 Uhr, einen derartigen Vorfall bemerkt. Sofort beseitigte er die Gefahrenstelle, indem er die Schachtabdeckung wieder einsetzte. Der Polizei teilte er mit, dass er bereits am Vortag, ebenfalls am Morgen, einen ausgehobenen Gullydeckel von der Dreikönigstraße aufgehoben und wieder eingesetzt hatte. Die Polizei bittet um Hinweise zu den Vorfällen unter Telefon 05971/938-4215.

Von Anonymous User