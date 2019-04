Rheine, Exhibitionist

Rheine (ots) - Ein 60 bis 70 Jahre alter Mann hat am Dienstagmittag (16.04.2019) eine Rheinenserin belästigt und sich ihr in schamverletzender Weise gezeigt. Die 35-jährige Frau war kurz vor dem Mittag von der Innenstadt aus zu einem Spaziergang an der Ems in Richtung Bentlage gestartet. Als sie bereits einige Zeit unterwegs war, bemerkte sie einen älteren Herrn, der sich zunächst mit einem Damenfahrrad hinter ihr befand und sie schließlich jedoch überholte. Dieses Vorgehen wiederholte sich anschließend mehrfach. Die verunsicherte Frau begab sich daraufhin auf die Insel zwischen dem Altarm und der neuen Führung, wartete dort und setzte dann ihren Weg fort, in der Hoffnung, den Mann abgeschüttelt zu haben. Auf einer Parkbank an der Ems sitzend traf sie nach einiger Zeit erneut auf ihn. Kurz danach sah sie ihn im Bereich zwischen den beiden Wehren, in einer Baumreihe stehend. Er hatte sich entblößt und zeigte sich der Frau in schamverletzender Weise. Dies war gegen 13.00 Uhr. Die Geschädigte begab sich unmittelbar zur Polizei. Eine Fahndung nach dem etwa 180 bis 185 cm großen, dünnen Mann blieb ohne Erfolg. Er hatte einen dunklen Teint, trug ein rotes T-Shirt, darüber eine dunkelblaue Trainingsjacke mit einem weißen Querstreifen. Er fuhr ein Damen-Hollandrad. Auf dem Gepäckträger befanden sich zwei schwarze Satteltaschen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05971/938-4215. Sie fragt: Wem ist der Unbekannte, der einige Zeit mit einem Damenfahrrad an der Ems unterwegs war, aufgefallen? Wer kann Angaben zu dem Mann machen?

Von Anonymous User