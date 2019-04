Hörstel, Hausfriedensbruch/Müll entsorgt

Hörstel (ots) - Bei der Polizei machte eine Anzeigenerstatterin Angaben zu einer illegalen Müllentsorgung auf einem Firmengelände an der Raiffeisenstraße. Den Schilderungen zufolge müssen sich Unbekannte am Mittwoch vergangener Woche (10.04.2019), an bzw. auf der Fläche in dem Wohn- und Gewerbegebiet aufgehalten haben. Das Gelände ist umzäunt und mit einem Einfahrttor versehen. Über dieses sind die Personen am 10.04., offenbar in der Zeit zwischen 11.00 Uhr und 16.00 Uhr, auf das Areal gegangen bzw. gefahren. Unmittelbar neben dem Eingangstor wurden verschiedene Müllsäcke festgestellt, in denen sich Hausmüll befand. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05971/938-4215.

Von Anonymous User