Ibbenbüren, Diebstahl

Ibbenbüren (ots) - An der Straße An der Aa sind in der Nacht zum Donnerstag (18.04.2019) zwei Pedelecs entwendet worden. Die Tatzeit liegt zwischen Mittwochabend, 22.00 Uhr und Donnerstagmorgen, 06.30 Uhr. Die Täter waren in die Garage eines Privathauses gelangt und hatten dann die Kalkhoff-Räder gestohlen. Da diese verschlossen waren, dürften die Täter diese entweder sofort aufgebrochen oder aus der Garage getragen haben. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl oder zum Verbleib des grauen und schwarzen Rades machen können, Telefon 05451/591-4315.

Von Anonymous User